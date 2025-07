J’étais fan de Paul Pierce en tant que joueur, mais sa « reconversion » a tendance à m’agacer. Du moins certaines de ses takes depuis sa retraite. Mais pas celle que lui et Kevin Garnett ont sorti à propos de Manu Ginobili.

Dans leur podcast, Paul Pierce a rendu un bel hommage à la légende argentine. Et rappelé à tous ceux qui ne l’ont pas vu jouer et se contentent de le voir sous le prisme de ses stats et de son statut de 6e homme à quel point il était fort.

“If he wasn’t in San Antonio, he would’ve been a 10-time All Star.” 😳 KG & Paul reflect on the legend of long-hair @manuginobili, and how much of a problem he was for the rest of the league. pic.twitter.com/QPAcUdb1I9 — All the Smoke (@allthesmokeprod) July 14, 2025

« Manu, je ne vais pas mentir, c’est l’un des cinq joueurs les plus difficiles que j’ai eu à défendre. »

Après avoir expliqué comment il était imprévisible avec son Eurostep, ses feintes de tir et son handle, The Truth a asséné l’une des vérités les plus indubitables :

« Long hair Manu Ginobili was one of the best players in the league. »

Une sentence appuyée par son compère Kevin Garnett d’un « Fact » que tout amoureux de basket a dû sortir dans sa tête en entendant ces mots.

Et après, il faut entendre KG s’emballer pour voir le profond respect qu’il a pour l’Argentin, qui selon lui ne reçoit pas tout le crédit qu’il mérite.

Et s’ils pensent que San Antonio était l’équipe parfaite pour lui, Paul Pierce pense que son palmarès aurait été plus grand ailleurs :

« S’il n’avait pas été à San Antonio, il aurait été All-Star dix fois. »

Content que quelques jours après une de ses pires sorties, mon gars P-Square se rattrape comme ça, au sujet de Manu Ginobili. Alors peut-être que je ne suis pas objectif, mais ils ont vraiment raison de rappeler à quel point El Manu était un bordel.