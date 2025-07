Paul Pierce à son prime était bien plus fort offensivement que ce que le fan de base pense. J’adorais ce joueur et sa palette offensive était probablement dans les plus belles de l’histoire. Mais là, en assurant qu’il est le meilleur pur scoreur de l’histoire, il a totalement craqué.

Pire : il nuit au souvenir que les gens ont de lui. Bon, c’est vrai que ça, c’est sa spécialité depuis sa retraite… Mais là, avec cette take folle, il en pousse beaucoup - débilité des réseaux sociaux oblige - à aller dans la contradiction directe et à nier son talent énorme.