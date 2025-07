Jonas Valanciunas ne va pas faire la tronche, il va tout donner aux Nuggets

Du coup, la fin de ce faux suspense conclut la très belle intersaison des Denver Nuggets. Jonas Valanciunas a été récupéré en l'échange de Dario Saric (qui ne jouait pas de toute façon) et il sera le backup parfait pour Nikola Jokic. Visiblement, le Lituanien voulait rentrer en Europe mais la franchise du Colorado ne comptait pas le libérer. Il y aurait pu avoir clash. Mais non. Le vétéran a l'air content, et prêt.

"J'étais attiré à l'idée de jouer au Pana, plus proche de la maison. Mais ça attendra. Je m'engage pleinement à aller au bout de mon contrat. Je vais tout donner pour que l'on puisse jouer le titre", assure l'intéressé.

Jonas Valanciunas va permettre aux Nuggets de reposer un peu plus longuement Nikola Jokic pendant la saison régulière. Il sera un point d'appui massif dans le deuxième cinq, qui comprend notamment les recrues Tim Hardaway Jr et Bruce Brown.