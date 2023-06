Kristaps Porzingis à Boston, Marcus Smart à Memphis !

Quelle agitation cette nuit ! Le deal censé envoyé Kristaps Porzingis à Boston et Malcolm Brogdon aux Clippers est tombé à l'eau, a annoncé ESPN quelques heures après la Woj Bomb. Tout le monde a repris ses esprits et un trade non moins spectaculaire s'est noué dans la foulée, toujours autour du Letton. Sauf que cette fois, les Celtics ont dû se séparer de l'un de leurs joueurs emblématiques dans l'opération... Marcus Smart, présent à Boston depuis 2014 et meilleur défenseur de l'année sous le maillot vert en 2022, a été envoyé à Memphis dans une opération à trois qui sera la suivante d'après Adrian Wojnarowski.

Boston récupère Kristaps Porzingis , qui a activé son option pour la saison 2023-2024, ainsi que deux premiers tours de Draft.

, qui a activé son option pour la saison 2023-2024, ainsi que deux premiers tours de Draft. Memphis reçoit Marcus Smart, qui fera office de meneur titulaire à la place de Ja Morant pendant la suspension de celui-ci

qui fera office de meneur titulaire à la place de Ja Morant pendant la suspension de celui-ci Washington hérite de Tyus Jones, l'excellente doublure de Morant chez les Grizzlies, et du 2e tour 2023

Plus de Brogdon, de Morris et de Gallinari dans la choucroute, mais un trade d'envergure tout de même. Les fans des Celtics sont pour le moment un peu sous le choc, tant Smart était important dans l'histoire de ce groupe. On reviendra dessus en détails dans le CQFR ce matin, mais Memphis est sans doute la destination qui pouvait le mieux convenir à Marcus Smart. Le fit entre Porzingis et les Celtics est intéressant et Tyus Jones, que l'on aime beaucoup ici, va pouvoir découvrir le job de meneur titulaire à plein temps.

