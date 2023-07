Damian Lillard a demandé son trade aux Blazers !!!

La patience de Damian Lillard avait bel et bien des limites. Et cette fois-ci, les Portland Trail Blazers n'ont pas réussi à le rassurer. Depuis la fin de la saison 2022-2023, le meneur de jeu a lancé un avertissement : il ne voulait plus d'une reconstruction avec des jeunes et souhaitait jouer au sein d'une équipe compétitive.

Problème, ce discours ne collait visiblement pas avec les plans de ses dirigeants. Les Blazers n'ont pas tradé leur #3 pick de la Draft NBA, et ont choisi Scoot Henderson. Et sur la Free Agency, le seul mouvement a été de filer 160 millions de dollars à Jerami Grant...

Du coup, ce matin, Lillard a officiellement demandé son trade des Blazers, selon l'insider du Bleacher Report Chris Haynes. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'une surprise. Avec les récents mouvements de Portland, cette requête semblait même inéluctable.

Extrêmement patient jusqu'à maintenant, le joueur de 32 ans ne pouvait pas se permettre d'attendre plus longtemps. Par fidélité, la direction de Portland se montre prêt à l'arranger en négociant avec ses destinations préférées.

Damian Lillard vers le Miami Heat ?

Toujours d'après Haynes, la superstar a une préférence pour deux équipes : le Miami Heat et les Brooklyn Nets. Vincent Goodwill, de Yahoo, confirme, ajoutant que les Philadelphia Sixers, intéressés, ne sont pas une destination préférée du joueur. Et on se demande même si les Brooklyn Nets ont réellement une chance.

Selon Shams Charania, le Heat est clairement le grand favori de Dame :

« Les Portland Trail Blazers ont été informés que Damian Lillard veut être tradé spécifiquement chez le champion de la Conférence Est, le Miami Heat, rapportent plusieurs sources », a-t-il tweeté.

The Portland Trail Blazers have been informed that Damian Lillard wants a trade specifically to the Eastern Conference champion Miami Heat, multiple sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/CE2lJVcuod — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2023

En tout cas, une page de l'histoire des Blazers va se tourner avec le départ à venir de Damian Lillard. Une nouvelle va s'ouvrir, et elle promet d'être particulièrement excitante.

Damian Lillard, le Heat prêt à l’attendre…