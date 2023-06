Harrison Barnes et les Kings, l’histoire se prolonge

L'aventure continue entre Harrison Barnes et les Sacramento Kings. Avant le coup d'envoi officiel de la Free Agency, l'ailier ne sera finalement pas sur le marché. Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les deux camps ont trouvé un accord concernant une prolongation de contrat.

Ainsi, l'ex-talent des Golden State Warriors va recevoir un chèque estimé à 54 millions de dollars sur les trois prochaines années. Régulier et fiable, le joueur de 31 ans incarne un lieutenant précieux en Californie.

Pour épauler De'Aaron Fox et Domantas Sabonis, sa présence, notamment dans la vie du groupe, reste importante. Et même sportivement, sur la saison 2022-2023, il tournait encore à 15 points, 4,5 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne.

Cette prolongation représente ainsi une belle récompense. Et un choix logique pour les Kings au terme d'un exercice totalement réussi avec un retour en Playoffs après 16 années compliquées. Et sur le plan financier, malgré l'augmentation du cap à venir, ce deal paraît bon pour Sacramento.

Désormais, Harrison Barnes aura donc un salaire annuel de 18 millions de dollars. Une légère réduction de ses émoluments et un accord "gagnant-gagnant" pour les deux parties.

