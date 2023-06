John Collins bazardé à Utah, joli coup du Jazz

Le Jazz a bien travaillé et récupère John Collins contre Rudy Gay et un 2e tour de Draft. Atlanta voulait vraiment s'en débarrasser....

Voilà plusieurs années que John Collins faisait figure de candidat au départ chez les Hawks. Cette fois, Atlanta avait vraiment envie de se séparer du joueur de 25 ans. Comme l'a annoncé Adrian Wojnarowski d'ESPN, Collins a été envoyé au Utah Jazz contre... pas grand chose compte-tenu du contrat et de l'âge du poste 4 passé par Wake Forest.

Le Jazz n'a eu qu'à envoyer Rudy Gay et un futur 2e tour de Draft pour s'offrir les services de Collins. Atlanta a d'abord voulu s'offrir de la flexibilité à court terme pour tenter de renforcer l'équipe pendant l'intersaison et s'est créé une trade exception de 25.3 millions de dollars. Le front office des Hawks était pressé et n'a pas cherché plus que ça à récupérer une contrepartie intéressante, ce qui semble assez fou puisque l'on parle d'un joueur encore assez jeune, capable de scorer à pourcentage élevé et de prendre des rebonds.

Utah a saisi l'aubaine et va pouvoir ajouter John Collins à son dispositif. D'après Woj, le Jazz prévoirait de jouer avec Lauri Markannen, John Collins et Walker Kessler en même temps sur le terrain, pendant que Walker Kessler occupe le poste 5 et que le rookie Taylor Hendricks joue les jokers.

Cette flexibilité financière acquise dans l'opération permet aussi, éventuellement, à Landry Fields, le GM des Hawks, de proposer des prolongations de contrat aux trois jeunes joueurs dont le bail expire bientôt : Dejoute Murray, Onyeka Okongwu et Saddiq Bey.

