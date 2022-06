Le point faible qui peut coûter le titre aux Celtics

Les matches se suivent et se ressemblent… ou presque. Après avoir pris une tuile dans le troisième quart-temps du Game 1 des finales NBA 2022, les Boston Celtics ont encore été dominés par les Golden State Warriors au retour des vestiaires dimanche soir. De manière encore plus violente. Stephen Curry et ses partenaires leur ont infligé un 35-14 des familles pour prendre le contrôle de la partie et se diriger vers la victoire.

Sauf que contrairement à jeudi dernier, les joueurs d’Ime Udoka n’ont pas réussi à remonter dans le quatrième quart-temps et le coach a vite envoyé ses réservistes, histoire de reposer ses cadres avant un Game 3 qui s’annonce déjà décisif.

Les Celtics ont quand même mangé 35 points d’écart sur les deux troisièmes quart-temps de ces finales. Il va falloir réagir. Surtout que le problème est récurrent. Déjà contre le Miami Heat, ils avaient concédé 25 points d’écart sur la même période lors du Game 1. Ils ont déjà perdu quatre troisième quart-temps de 14 points ou plus.

« Oui, c’est vraiment frustrant », admet Derrick White. « On en a parlé tout au long des playoffs. Mais à un moment, parler, ça ne suffit plus. Il faut faire quelque chose. »

Boston est l’une des plus mauvaises équipes au retour des vestiaires parmi les 16 engagées en playoffs. C’est pourtant un moment vraiment clé des rencontres. Les Celtics ont malheureusement la fâcheuse manie de ne pas reprendre avec la même intensité qu’en première mi-temps.

Ils ont manqué d’application et de rigueur la nuit dernière. La preuve, ils ont compilé plus de balles perdues (5) que de paniers (4) durant le troisième quart-temps. Des TO qui ont amené 11 points des Warriors. Sans adresse (4 sur 17), la franchise du Massachusetts ne pouvait pas faire grand-chose.

L’ajustement va être important. Surtout qu’à l’inverse, Golden State est l’une des meilleures formations de la ligue dans les troisièmes quart-temps. Et ça depuis 2015. C’est l’une des marques de fabrique de cette dynastie. Au passage, la dernière équipe sacrée championne avec un net rating négatif dans les troisièmes QT est le Heat en… 2006.

Les Warriors se réveillent et égalisent, Stephen Curry est fiable