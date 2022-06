Les Warriors se réveillent et égalisent, Stephen Curry est fiable

Cette fois, les Warriors ne se sont pas liquéfiés de façon quasi criminelle. Golden State a remporté le game 2 des Finales NBA déjà vital pour ne pas laisser Boston faire le trou avant que la série ne déménage vers le Massachusetts. Les Celtics ont tenu une mi-temps (52-50 pour GS) avant de voir une tornade leur déferler dessus, sans pouvoir réagir le moins du monde.

Le 3e quart-temps des Warriors a permis de rappeler à quel point cette équipe était capable d'en surclasser une autre dès lors qu'elle accélérait le rythme et mettait une pression intense des deux côtés du terrain. Les joueurs d'Ime Udoka ont pris un 35-14 sur cette période, puis un 6-0 d'entrée dans le 4e, ce qui a poussé leur coach à rapidement baisser pavillon pour reposer les cadres.

Dans la lignée de sa première sortie, Stephen Curry a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 29 points, 6 rebonds, 4 passes et 2 interceptions pour sonner la charge. Face à la maladresse de Klay Thompson (4/19), l'apport de Jordan Poole (17 pts) et Kevon Looney (12 pts à 6/6) a été précieux.

Poole a même été particulièrement décourageant pour les Celtics sur ce panier au buzzer du 3e quart-temps depuis le milieu du terrain pour donner 23 points d'avance aux siens. Ce shoot du Splash Nephew a clairement mis un coup sur la tête des Bostoniens, incapables de réussir le même 4e quart-temps prodigieux que lors du game 1.

The @warriors end Q3 on a 19-2 run 🔥 pic.twitter.com/jsPrjwODaK

On notera que Draymond Green a été inspiré à la passe (7 assists) mais aussi assez tendu. L'intérieur All-Star a eu droit à une mansuétude assez inhabituelle des arbitres, qui ne lui ont pas donné de deuxième faute technique avant la mi-temps, après un début d'altercation avec Jaylen Brown. Green lui-même a reconnu après coup que les refs l'avaient épargné.

Jaylen Brown and Draymond Green getting into it. #NBAFinals pic.twitter.com/VSglPPtKIU

— Italo Santana (@BulletClubIta) June 6, 2022