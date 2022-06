Smart aphone, Looney tue : Les notes du Game 2

Stephen Curry : 9/10 Aussi épicé que de manger un poulet vindaloo par 40 degrés au soleil à 14 heures sur une terrasse d'un restaurant à Majorque (très mauvaise expérience). Si Steph continue de jouer avec autant d’aisance et de culot qu’en saison régulière tout en étant appliqué et concentré comme une superstar en mission, ça […]

Stephen Curry : 9/10

Aussi épicé que de manger un poulet vindaloo par 40 degrés au soleil à 14 heures sur une terrasse d'un restaurant à Majorque (très mauvaise expérience). Si Steph continue de jouer avec autant d’aisance et de culot qu’en saison régulière tout en étant appliqué et concentré comme une superstar en mission, ça sent le roussi pour Boston. Pour l’instant, les Celtics ne trouvent aucune solution pour l’arrêter et ça fait déjà deux matches.

Jaylen Brown : 4/10

Un peu comme la carrière de Marvin Martin, il a commencé très fort puis il s’est éteint ensuite. Brown a même forcé sur quelques actions en deuxième mi-temps. Il termine deuxième meilleur marqueur de son équipe avec 17 points mais sans avoir brillé.

Jordan Poole : 6/10

Bon, il a surtout mis dedans quand le match était déjà plié. Mais Jordan Poole a enfin fait preuve d’un peu d’adresse après six quart-temps vraiment à oublier. Ses deux bombes lointaines – et bordel quel buzzer ! – à la fin du troisième ont achevé les Celtics au point de pousser Ime Udoka à lancer ses réservistes dès le début du quatrième. Poole doit surfer sur cette performance pour enchaîner sur la suite de la série.

Jordan Poole beats the buzzer from the deep end! Start of Q4 on ABC pic.twitter.com/junP72I1YZ — NBA (@NBA) June 6, 2022

Kevon Looney : 9/10

En fait, si Stan Van Gundy voulait vraiment former « un putain de mur » en défense, il lui suffisait d’embaucher Kevon Looney. Ce mec est un roc. Son nom ne fait pas autant rêver que ceux de Curry ou Thompson mais il a été vraiment très précieux sur ce Game 2 avec ses écrans, ses rebonds offensifs et bien sûr sa défense. 12 points à 6 sur 6, 7 rebonds, 2 passes, 3 interceptions et 1 block. Badass.

Marcus Smart : 2/10

Ce n’était franchement pas fameux. Voire même bien nul. Marcus Smart n’a pas eu du tout le même impact que lors du premier match et Stephen Curry continue de mettre la sauce à la défense des Celtics. Les cheveux verts comme Dennis Rodman c'est cool mais va falloir en faire plus.

Klay Thompson : 4/10

Klay Thompson ce soir pic.twitter.com/dW1MV7Ronc — Gérard Smith 🇨🇺 (@jrsmithfrance) June 6, 2022

Bon, blague à part, son panier à trois-points et son petit drive dans la foulée ont lancé le run des Warriors dans le troisième quart-temps. Donc il a fait sa part du boulot.

Jayson Tatum : 7/10

Il s’est mis dans le rythme ! Très maladroit dans le Game 1 (3 sur 17), Jayson Tatum a marqué 28 points sur ce Game 2. Dont 21 en première mi-temps. Ça résume bien le match ça, tiens. L’ailier All-Star a tenu Boston à bout de bras mais il n’a rien pu faire lors des gros coups de chaud de Golden State dans le troisième quart-temps.

Gary Payton II : 7/10

Gary Payton père peut se rassurer : son fils n'est pas celui du facteur comme il l'avait laissé entendre en plaisantant. Il est revenu comme s’il n’était jamais parti. Absent depuis plusieurs semaines en raison d’une fracture au poignet, Gary Payton II a rejoué cette nuit et il s’est de suite distingué. 7 points à 3 sur 3 aux tirs avec 3 rebonds et un différentiel de +15 en 25 minutes. Sa présence peut changer la série, notamment en défense, où les Warriors sont à la peine sur les postes extérieurs.

Al Horford : 2/10

2 points, 8 rebonds en 28 minutes. Apparemment, Al Horford avait tout donné sur le Game 1. Il est rentré dans le rang sur ce deuxième match. Après, à 36 ans, il ne peut pas être régulier tout du long de la série.