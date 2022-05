Les Celtics ont pris une belle revanche sur la Conférence Est

Pour la première fois depuis 12 ans, les Boston Celtics retrouvent les Finales NBA. Après un parcours difficile, marqué par deux Game 7, le plus dur reste encore à venir face aux Golden State Warriors. Mais pour le moment, les verts peuvent déjà se réjouir d’avoir pris leur revanche sur la Conférence Est.

En une seule campagne, les Celtics ont éliminé les trois dernières équipes qui les ont sortis des playoffs. Le groupe revanchard n’aurait pas pu rêver d’un meilleur scénario avant d’atteindre la dernière étape de la compétition.

Cible n°1 : Brooklyn Nets

En 2021, Boston avait été éliminé par les Nets de Kevin Durant au premier tour. Sans Jaylen Brown, l’équipe du Massachusetts n’avait tenu que cinq matches face à Brooklyn, qui avait ensuite perdu en sept contre Milwaukee. Kyrie Irving avait à ce moment marqué les esprits en piétinant le logo des Celtics au TD Garden.

Kyrie Irving went to the Celtics logo after the W (Via @yornoc74) pic.twitter.com/Vece4zvvOd — CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) May 31, 2021

Cette saison, leur vengeance s’est matérialisée sous la forme d’un violent sweep. Un beau 4-0 pour envoyer Irving et les siens en vacances anticipées, avant de réussir là où leurs ennemis ont échoué.

Cible n°2 : Milwaukee Bucks

En 2019, les Celtics étaient tombés face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo au deuxième tour. Sur le score de 4-1, ils avaient laissé Milwaukee avancer face aux Raptors de Kawhi Leonard, en quête de leur premier titre.

Cette année, en demi-finales de conférence, ce sont bien Jayson Tatum et son collectif qui se sont imposés 4 matches à 3. Mais eux ont remporté la série suivante. Trois ans plus tard, on peut dire que la revanche n’est pas toujours un plat qui se mange froid.

Cible n°3 : Miami Heat

Finissons avec 2020, lorsque Jimmy Butler et son Heat avaient sorti Boston dans la bulle d’Orlando (4-3). En finales de conférence, l’énergie du « Big Face Coffee » avait conduit Miami en Finales NBA face aux Lakers de LeBron James.

Toujours en finales de conférence, toujours en sept matches, les Celtics se sont cette fois-ci imposés. La boucle est bouclée, le groupe peut désormais avancer vers l’étape suivante avec le cœur léger.

Une cible n°4 pour une vengeance parfaite ?

La revanche des Celtics est déjà complète, mais elle pourrait être encore plus belle. Cette saison, ils ont sorti les Nets au premier tour, mais ils ont également réussi à remporter le second face à l’équipe qui avait éliminé Brooklyn l’année précédente. En demi-finales, ils ont sorti les Bucks avant de gagner les finales de conférence que Milwaukee avait alors perdues.

Maintenant que le Heat a été éliminé, Boston doit signer la revanche parfaite et remporter le titre que Miami n’a pas remporté. Quoi de mieux pour motiver les guerriers celtes ?

Les Celtics décrochent le game 7 et retrouvent les Finales 12 ans après !