Les Celtics décrochent le game 7 et retrouvent les Finales 12 ans après !

La prédiction de Draymond Green s'est réalisée, même si c'est un peu plus tard que ce que beaucoup envisageaient. Les Boston Celtics ont bien rejoint les Golden State Warriors en Finales NBA, après être allé remporter un game 7 bouillant sur le parquet du Heat.

Boston, qui avait l'occasion de valider son billet à la maison lors du match précédent, n'a cette fois pas failli. Après trois défaites en finale de Conférence sur les cinq dernières années, les C's sont enfin au rendez-vous, aussi épuisant cela a-t-il pu être sur le plan physique et mental.

On a d'abord cru que les joueurs d'Ime Udoka allaient se promener dans un match sans suspense, tant le 1er quart-temps (32-17) a été une démonstration de force d'un côté et d'épuisement de l'autre. Mais c'était évidemment sans compter sur Jimmy Butler, terrifiant de volonté et de détermination.

L'arrière du Heat a petit à petit permis à son équipe de revenir dans le match. Alors que Miami était encore mené de 11 points à 3 minutes de la fin, "Jimmy Buckets", déjà auteur de 47 points deux jours plus tôt, et ses camarades ont lâché les chevaux pour revenir à deux points dans la dernière minute du jeu. Butler a eu l'opportunité de faire virer le Heat en tête, mais sa tentative à 3 points à 16 secondes du terme n'a pas fait mouche. Derrière, le sang froid sur la ligne de Marcus Smart et un tir extérieur manqué par Max Strus ont entériné le résultat.

Les 35 points à 13/24 de Butler, aussi admirables soient-ils compte tenu de son état physique, n'ont pas suffi, pas plus que le bon match de Bam Adebayo (25 pts, 11 rbds, 4 pds).

Du côté des Celtics, si on a eu un peu chaud dans le finish, il y a tout de même ce bel acquis de n'avoir jamais été mené durant la rencontre. Jayson Tatum (26 pts, 10 rbds, 6 pds, 2 blks) a été élu MVP de cette finale de l'Est, et pourra ajouter à son armoire à trophée celui au nom de Larry Bird. Jaylen Brown et Marcus Smart, 24 points chacun, ont énormément contribué aussi et confirmé leur importance dans les résultats du groupe.

Et que dire de Al Horford, qui disputera ses premières Finales NBA à 36 ans ? La renaissance du Dominicain, qui a pris 14 rebonds et réussi 2 contres cette nuit, est aussi pour beaucoup dans ce superbe parcours des Celtics, inattendu il n'y a pas si longtemps.

La fraîcheur physique ne sera clairement pas du côté des Celtics lors des Finales NBA contre Golden State. Mais cette équipe a montré une telle force de caractère et est sur une telle vague de confiance depuis le début de l'année, qu'on ne peut pas l'imaginer se faire surclasser sans livrer un combat épique. C'est tout ce que l'on souhaite pour cet événement qui débutera donc dans la nuit de jeudi à vendredi (à 3h) sur le parquet des Warriors.

