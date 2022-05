Draymond Green prédit et prévient le futur adversaire des Warriors

Les Golden State Warriors sont de retour en Finales NBA. En dominant les Dallas Mavericks (4-1), Draymond Green et ses partenaires vont pouvoir disputer une ultime série pour le titre. Mais contre qui ?

Lors de la Finale de la Conférence Est, les Boston Celtics ont pour l'instant l'avantage sur le Miami Heat (3-2). Mais les Floridiens peuvent encore relancer cet affrontement lors du Game 6 prévu au TD Garden.

De son côté, Green a déjà un avis bien tranché sur le futur adversaire de son équipe.

"Quelle équipe je veux jouer ? Je pense que ce sont deux équipes très dures. Boston crée vraiment des problèmes, surtout offensivement. Et ils ont une défense incroyable. Tu m'as demandé qui je voulais jouer (à Shaquille O'Neal, ndlr), je vais te dire qui on va jouer : Boston. On va jouer contre eux", a ainsi assuré Draymond Green pour TNT, avant de lancer un message.

"Personne n'a encore prouvé qu'il pouvait nous battre quand nous sommes au complet. C'est toujours le cas. Ne doutez jamais de ce dont nous sommes capables", a-t-il ensuite terminé.