Draymond Green envoie une petite pique aux Memphis Grizzlies

Les Golden State Warriors ont décroché le premier match des finales de Conférence assez facilement mercredi soir. Mais Draymond Green s'attend à un Game 2 plus difficile pour son équipe.

"Je pense que ça sera beaucoup plus physique mais pas hargneux et méchant. Nous ne sommes pas une équipe comme ça et les Mavericks non plus. Les Grizzlies sont méchants mais nos deux équipes ne sont pas comme ça", confie l'intérieur All-Star.

Une petite pique envers l'adversaire précédent des Californiens. Les Warriors et les Grizzlies se sont pris un peu le bec, avec plusieurs éjections et des différends autour des blessures de Gary Payton II et de Ja Morant.

