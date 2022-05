Les Warriors de retour en Finales, Klay Thompson en chaleur

Mavs @ Warriors : 110-120

Golden State Warriors - Dallas Mavericks : 4-1

L'émotion sur le visage de Klay Thompson n'est pas feinte. Comment ne pas être heureux pour lui ? Après deux saisons blanches et des doutes logiques sur sa capacité à redevenir lui-même, le voilà de retour en Finales NBA avec les Warriors. Thompson a en plus été l'homme de ce game 5 au terme duquel Golden State a validé son billet pour un nouveau rendez-vous sur la plus grande scène du monde.

Klay avait la main chaude contre les Mavs et ces derniers n'ont pas pu freiner les ardeurs de tout le monde dans le groupe de Steve Kerr. Avec 32 points, donc 19 en première mi-temps, à 8/16 à 3 points, le plus jeune des Splash Brothers a été déterminant et a guidé les siens vers le succès. C'est la 5e fois dans sa carrière que Klay Thompson marque au moins 8 paniers à 3 points dans un match de playoffs, ce qui lui permet de dépasser Stephen Curry, Damian Lillard et Ray Allen en la matière.

KLAY IN THE CLUTCH 💦@KlayThompson had a HUGE Game 5 GOING OFF for 32 points and knocking down 8 three-pointers to power the @warriors to the series-clinching win to advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! pic.twitter.com/xog6uFGm6j — NBA (@NBA) May 27, 2022

En tête de 17 points à la pause, les Warriors ont géré leur avance en faisant tout pour que Luka Doncic (28 points à 10/28) et ses camarades ne reviennent jamais assez près au score pour remettre en cause la qualification. Dallas a beau avoir poursuivi son réveil à 3 points (17/42, à 40.5%), il aurait fallu plus d'efficacité défensive pour réussir l'exploit.

Devant leur public, les Dubs ont eu une réussite insolente (51%) sans que Stephen Curry (5/17) y soit pour grand chose. Kevon Looney a encore été épatant (10 pts, 18 rbds, 4 pds), Draymond Green plus tranchant que d'habitude (17 pts, 9 pds, 6 rbds) et Andrew Wiggins parfaitement dans la lignée de ses très bons playoffs (18 pts, 10 rbds). C'est encore au niveau des rebonds que les Warriors ont appuyé leur domination (51 à 34), davantage grâce à leur activité constante et leur agressivité que via un avantage de taille.

Jordan Poole a joué son rôle de super sub à merveille en collant 16 points, 6 rebonds et 6 passes en sortie de banc. En face, seul Spencer Dinwiddie (26 pts) a eu un peu de répondant pour aider Doncic. Frank Ntilikina a eu droit à 14 minutes de jeu au cours desquelles il s'est montré plutôt intéressant (6 points, 3 rebonds, 1 passe, 1 interception).

Les Warriors vont maintenant pouvoir savourer ce comeback en Finales NBA, trois ans après la triste fin de l'épopée autour de Kevin Durant. Ils ne connaîtront leur adversaire, Boston ou Miami, que ce weekend si les Celtics remportent le game 6. L'avantage au niveau de la fraîcheur physique semble déjà assuré pour Golden State.

Les Mavs vont eux partir en vacances en sachant qu'ils ont dépassé les attentes et en ayant pris rendez-vous pour le futur. On sait maintenant qu'avec Luka Doncic et un supporting cast un poil plus talentueux, il faudra compter tous les ans sur Dallas pour être un contender.

