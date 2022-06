Les ballons perdus, la faille des Celtics

Face à une équipe aussi expérimentée et talentueuse que les Warriors, les erreurs ne pardonnent pas. Les Boston Celtics le savent, mais ça ne les empêche pas de tomber dans le piège. Leurs 18 ballons perdus dans le Game 5 sont l’une des principales causes de leur défaite.

À partir de ces 18 pertes de balles, les Warriors ont marqué 22 points. Un total conséquent dans un match qui s’est joué à tout juste 10 points. Mais ce n’est pas la première fois que les turnovers dictent le sort d’une rencontre et ils pourraient d’ailleurs sceller l’issue de la série.

"On doit être meilleurs. Nous sommes difficiles à battre quand on ne perd pas le ballon. Clairement, on est faciles à battre quand on perd le ballon", a résumé Jayson Tatum en conférence de presse.

Dans cette campagne de playoffs, c’est un schéma récurrent. Les Celtics affichent un bilan de 0-6 lorsqu’ils ont 16 pertes de balles ou plus, contre 14-3 quand ils restent sous cette barre. Pour eux, il semble que la clé soit tout simplement de garder le ballon.

C’est sans doute plus dur à dire qu’à faire contre une défense du calibre de celle des Warriors. Ils affichent une moyenne de 7,5 interceptions par match en postseason, dans le haut du panier. Ils figurent également parmi les meilleures défenses de la saison, ils sont durs sur l’homme et intelligents collectivement.

"C’est une très bonne équipe défensive. Disciplinée et solide. Ils nous ont forcés à faire ce que nous ne faisons évidemment pas le mieux. On doit juste continuer à lire le jeu, voir le jeu et faire des ajustements en match. Prendre soin de la balle quand il en est question", a expliqué Jaylen Brown après le match.

Cependant, de nombreux ballons perdus viennent des erreurs de Boston. Dès la première possession, Jayson Tatum a manqué sa passe à Marcus Smart, essentiellement par manque de précision. Un défaut récurrent dans le jeu de l’équipe. Au final, Tatum a perdu quatre fois la balle, contre cinq fois pour Jaylen Brown. À eux deux, ils cumulent la moitié des turnovers de toute l’équipe.

Les deux ailiers se sont révélés être de très bons créateurs à leur poste. Tatum montre d’ailleurs toutes ses qualités de playmaking dans ces Finales. Mais il est aussi devenu, dans le Game 5, le joueur qui a perdu le plus de ballons en une seule postseason (95). Il a ainsi dépassé LeBron James en 2018 (94) et Dwyane Wade en 2006 (90), deux joueurs qui étaient bien plus sollicités que lui dans leur équipe respective. Distribuer le ballon n'est pas sa spécialité, ni celle de Brown, et cela commence à se ressentir.

Au total, les Celtics ont perdu le ballon sur 16,3% de leurs possessions en Finales NBA. Sur près d’un sixième de leurs actions, ils perdent ainsi l’opportunité de marquer tout en offrant à leur adversaire des ouvertures. Et, de l’autre côté, les Warriors savent particulièrement bien exploiter ce genre de failles. Ils ont converti les 78 ballons perdus des Celtics en 103 points. Un record sur cinq matches de Finales depuis 1990 et une excellente moyenne de 1,3 point marqué pour chaque ballon récupéré. Steve Kerr et son équipe savent appuyer là où ça fait mal.

Pour espérer survivre au Game 6, à Boston, les C’s doivent donc se concentrer sur cet aspect de leur jeu. Moins de 16 ballons perdus semblent être une nécessité pour décrocher la victoire et obtenir un Game 7. Ils n’auront plus d’autre chance après celle-ci.

