Les Celtics expliquent le trade de Kemba et détaillent leur plan

Brad Stevens s'est livré un petit peu plus sur sa vision des Boston Celtics et sa stratégie pour les prochaines saisons.

Brad Stevens n’a pas perdu de temps. Fraîchement passé du banc de touche au poste de GM des Boston Celtics, il a rapidement effectué son premier move à la tête de la franchise du Massachussetts. Un transfert avec le Oklahoma City Thunder pour ramener Al Horford au bercail tout en se séparant de Kemba Walker.

Kemba Walker à OKC, Al Horford de retour à Boston !

Une première décision qui donne une idée de la stratégie du nouveau dirigeant pour les années à venir : conserver de la flexibilité tout en entourant du mieux possible les deux jeunes stars que sont Jayson Tatum et Jaylen Brown.

« La capacité à rendre nos ailiers meilleurs sera déterminante dans la recherche du supporting cast », prévient Stevens. « Al peut changer la donne. Il sort d’une bonne saison avec Oklahoma City, même s’il est évident qu’il n’a pas beaucoup joué. Il peut étirer le jeu, passer, jouer et défendre de plusieurs manières différentes, être aligné avec un autre intérieur ou seul en pivot et il est très expérimenté. »

En perte de vitesse lors de sa dernière saison à Boston, Horford avait plutôt bien rebondi à ses débuts à OKC. Il y compilait plus de 14 points, 6 rebonds et 3 passes à 36% derrière l’arc avant d’être écarté de l’effectif pour répondre aux besoin de tanking développement des jeunes joueurs du Thunder. Il a toujours été considéré comme un joueur altruiste capable de rendre les autres meilleurs. Sa présence devrait donc aider Tatum et Brown.

Surtout que Walker représentait moins d’intérêt pour les Celtics maintenant que Brown s’est affirmé comme un scoreur de premier plan. Le meneur est aussi plus grassement payé qu’Horford, ce qui permet à la franchise de libérer un peu de marge pour recruter et compléter son effectif. Dans l’ensemble, ça reste probablement un bon premier move de Brad Stevens. C'est encourageant pour la suite.