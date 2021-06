Kemba Walker à OKC, Al Horford de retour à Boston !

Brad Stevens n'a pas traîné à se mettre au boulot ! Le nouveau patron des Boston Celtics vient de boucler un trade avec Oklahoma City pour envoyer Kemba Walker et son énorme contrat au Thunder.

Les Celtics tradent Kemba Walker, le pick n°15 de la Draft 2021 et un 2e tour 2025 contre Al Horford, Moses Brown et un 2e tour 2023, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN.

On est tellement pris par les playoffs qu'on ne surveillait pas encore Boston et le chantier qui s'annonce durant l'intersaison. Stevens a donc réussi le petit exploit de se libérer de la situation compliquée avec Kemba Walker - qui ne restera peut-être pas très longtemps, sauf s'il suit la trajectoire de Chris Paul - tout en récupérant des atouts intéressants. Al Horford n'a plus ses jambes de 20 ans, mais il a sans doute encore assez de jus et de QI basket pour renforcer les Celtics sur un poste sur lequel ils étaient fortement dépourvus.

Le trésor de guerre d'OKC jusqu'en 2026 est complètement flippant

Moses Brown, qui a fait une saison très remarquée (8.6 points et 8.9 rebonds en 20 minutes de jeu) avec le Thunder, est aussi un renfort intéressant à l'intérieur.

Sam Presti, de son côté, continue sa collection de picks puisqu'il en récupère deux dans l'opération, donc un choix aux portes de la loterie pour la cuvée 2021.

Le départ de Kemba Walker libère de la masse salariale pour les Celtics, auxquels ont prête l'intention de faire signer un nouveau contrat à Evan Fournier.

Kemba Walker tradé pour pouvoir garder Evan Fournier ?