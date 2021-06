Après le séisme de mercredi chez les Boston Celtics, la nouvelle direction et son homme fort Brad Stevens ont du pain sur la planche. L'un des cas les plus épineux dans la grille salariale de la franchise est celui de Kemba Walker. Le meneur recruté en 2019 n'a jamais affiché son meilleur niveau à Boston, la faute notamment à des problèmes au genou, et doit encore toucher 36 millions de dollars la saison prochaine et 37.7 millions la suivante.

Un rapport rendement/prix que même les amoureux du Kemba de Charlotte ou de UConn ne peuvent défendre. Sans que ce soit une énorme surprise, Brian Robb de MassLive annonce que Boston est déjà en train de passer des coups de fil pour trouver un partenaire de trade pour le meneur All-Star. C'était a priori déjà le cas en janvier dernier même si rien ne s'est matérialisé autour de la deadline.

Si Kemba Walker est sur le trading block, ce serait aussi lié à la volonté des Celtics de faire signer un nouveau contrat à Evan Fournier. Malgré la fin de saison et la campagne de playoffs décevante de Boston, le Français entrerait dans les plans de Brad Stevens. En fin de contrat cet été, Fournier réclamera logiquement un salaire qui rendrait impossible la cohabitation financière avec Walker s'il n'est pas tradé.

Trouver une équipe pour Kemba Walker ne sera pas simple, mais si Washington est parvenu à trader John Wall alors qu'il n'avait pas joué depuis 2 ans, ce devrait être jouable quitte à accepter une contrepartie moins forte que le niveau théorique du joueur.

