Lakers, Celtics, Blazers : comment ils vont tenter de rebondir à l’intersaison

On s'est penché sur les cas épineux de trois franchises phares qui se dirigent vers un été très agité ! Voici le 3e épisode de notre podcast.

En enregistrant ce troisième podcast sur les équipes en quête de relance à l'intersaison que sont Boston, Portland et les Lakers, on ne pensait pas apprendre quelques heures plus tard que les Celtics allaient effectuer un énorme lifting ! Cette information ne change évidemment pas notre analyse de fond.

Antoine Pimmel, Théophile Haumesser et Shaï Mamou ont ainsi discuté de ce qui attendait ces trois franchises, avec quelques pistes pour les aider à surmonter des moments sans doute compliqués.

Retrouvez ce podcast en vidéo sur notre chaîne Youtube

Séisme à Boston : Brad Stevens nouveau boss, les Celtics n'ont plus de coach !

Ou en version audio sur Soundcloud