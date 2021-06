UPDATE : Les Celtics viennent de l'annoncer officiellement : Danny Ainge n'est plus le président de la franchise. Il est remplacé par Brad Stevens, qui va désormais oeuvrer à la recherche d'un nouveau coach. Les noms de Jason Kidd et Lloyd Pierce ressortent déjà.

16h32 : Quelques heures seulement après l'élimination des Boston Celtics au 1er tour des playoffs, les choses ont bougé et pas qu'un peu ! Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Danny Ainge, General Manager de la franchise depuis 2003, va quitter son poste. Ce n'est pas tout, puisqu'il va en gros être remplacé par... Brad Stevens, qui abandonnera lui vraisemblablement le rôle de head coach. Boston va donc très probablement se mettre en quête d'un nouvel homme fort pour son banc après 8 ans de règne de Stevens.

On s'attendait à quelques changements dans l'organigramme à l'intersaison, mais certainement pas à un tel remue-ménage dans l'historique place forte du Massachusetts. Les quelques rumeurs qui entouraient Brad Stevens il y a quelques semaines faisaient plutôt état de l'envie de plusieurs universités de lui offrir un pont d'or pour le détourner de Boston.

A la minute où Danny Ainge les a informés de son souhait de prendre du recul, les dirigeants des Celtics auraient indiqué à Stevens leur souhait de le voir prendre les rênes, comme Ainge l'avait fait en 2003 après avoir coaché Phoenix. Toujours selon Woj, Stevens se dit "épuisé" depuis la saison dans la bulle et a accueilli avec plaisir cette proposition de reconversion. Il sera évidemment en première ligne pour choisir son successeur.

Brad Stevens is moving into the front office on a full-time role, and Celtics are expected to start a search for a new head coach, sources tell ESPN. Celtics staff and coaches have been informed of the changes. https://t.co/yPf6ERS6NK

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 2, 2021