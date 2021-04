Brad Stevens a refusé un pont d’or pour rester à Boston !

Les Boston Celtics pètent le feu et restent sur 6 victoires consécutives. Lorsque les choses allaient nettement moins bien pour eux, la rumeur d'un départ de Brad Stevens en fin de saison commençait à s'intensifier, bien que l'intéressé n'ait jamais évoqué cette envie et que Danny Ainge ait juré fidélité envers lui (bon, on sait ce que vaut sa parole, mais quand même...). Il se trouve que des équipes ont bien tenté de convaincre le head coach des Celtics de quitter le navire pour retourner à ses premiers amours.

Selon Adrian Wojnarowski, l'université d'Indiana et ses célèbres Hoosiers ont proposé un contrat en or à Brad Stevens pour qu'il accepte de prendre en charge leur équipe en NCAA. Woj parle de 70 millions de dollars sur 7 ans, donc 10 millions de dollars la saison. C'est plus que les deux coaches les plus célèbres du paysage universitaire, John Calipari (8.1 millions de dollars) et Mike Krzyzewski aka Coach K (7.04 millions avec Duke). On ne peut pas dire qu'Indiana se soit moqué de Stevens avec cette offre conséquente qui aurait fait de lui le coach le mieux payé en NCAA.

Brad Stevens : qui est le cerveau des Boston Celtics ?

Brad Stevens a refusé cette proposition, lui dont les émoluments annuels avec Boston avant sa prolongation signée en 2020 tournaient autour des 3 millions de dollars. On ne sait pas à combien est monté son salaire, mais c'est a priori inférieur à ce qu'il aurait gagné s'il avait accepté de retourner en NCAA.

Avant de se voir offrir le poste de coach des Celtics, Stevens avait officié pendant 6 saisons sur le banc des Butler Bulldogs au niveau universitaire, avec une finale perdue contre Duke en 2010. Le technicien de 44 ans est originaire de l'Indiana et a fait son propre cursus universitaire à la fac de De Paul.

On vous avait raconté son histoire et son parcours dans un article il y a quelques années.