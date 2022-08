Boston serait toujours l’équipe la mieux placée pour Kevin Durant

Et si Jaylen Brown intéressait un peu plus les Nets que prévu ? De base, il se disait que Brooklyn faisait des demandes déraisonnables, aux yeux des Celtics, qui incluaient forcément Jayson Tatum dans le cadre d'un trade de Kevin Durant. Selon Sam Amick de The Athletic, même s'il n'y a toujours aucune avancée majeure pour un transfert du double MVP des Finales, Boston serait l'équipe la mieux placée si quelque chose se matérialisait, grâce à la présence de Brown.

"Parmi les dirigeants avec lesquels j'ai parlé, un deal avec Jaylen Brown comme pièce centrale d'un trade apparaît comme le favori non-officiel. Les Nets utilisent le fait que des équipes, dont Boston, soient d'accord pour mettre leur deuxième meilleur joueur dans un package. En gros, Brooklyn a dit à tous ceux qui ne voulaient pas mettre ce genre de joueur dans la balance qu'ils devaient arrêter de leur faire perdre leur temps et se retirer de la course à Kevin Durant".

Parmi les fameuses deuxièmes options disponibles, on peut penser à des All-Stars comme Jaylen Brown ou Brandon Ingram, mais il faudrait quand même que le reste du package soit conséquent, que ce soit en termes de joueurs supplémentaires ou de picks de Draft.

Les Nets n'ont strictement aucune intention de se presser ou de brader Durant. Il lui reste quatre ans de contrat et il n'a pour le moment pas manifesté l'intention de boycotter le training camp ou le début de saison des Nets. On sait que KD a demandé la tête du tandem Steve Nash/Sean Marks, mais Joe Tsai, le propriétaire, lui a signifié que ce n'était pas du tout d'actualité. A cette heure, son seul levier d'action reste un boycott du début de saison, mais ce serait contre-nature pour lui de se mettre dans la même posture que Ben Simmons...

Kevin Durant, pourquoi ça n'avance pas