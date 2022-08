Kevin Durant, pourquoi ça n’avance pas

Kevin Durant va devoir se faire une raison. Ou les Brooklyn Nets. Voire les deux. Le joueur a demandé son transfert début juillet et il a réitéré sa requête auprès du propriétaire de la franchise new-yorkaise plus récemment. En posant même un ultimatum : soit Sean Marks, le GM, et Steve Nash, le coach, sont licenciés, soit il veut quitter le navire. Joe Tsai n'a pas accédé aux exigences de sa superstar. Mais la situation n'a pas évolué depuis.

Selon Brian Windhorst, les autres équipes de la ligue n'ont pas revu leur proposition à la hausse pour KD. Ce qui signifie que les dirigeants sont bloqués pour l'instant. Et le vétéran aussi par la même occasion. Les derniers dénouements n'ont pas poussé les Nets à accepter une offre moins conséquente et ils n'ont certainement pas non plus motivé les formations intéressées à formuler des packages plus imposants.

Le transfert de Kevin Durant est au point mort et cela pourrait durer un moment. Reste à savoir désormais s'il osera un nouveau tour de force en refusant par exemple de se pointer au camp d'entraînement en septembre prochain.

Kevin Durant prêt à boycotter le training camp des Nets ?