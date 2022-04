Bourges champion d’Europe, Iliana Rupert étincelante !

Les filles de Bourges avaient nettement le niveau Euroleague cette saison et elles l'ont prouvé jeudi soir à la maison. Les Tango ont remporté la 6e coupe d'Europe de leur histoire en dominant les Italiennes de Venise au Prado. Ce n'est "que" de l'Eurocup, mais le niveau de la compétition cette année, avec un Final Four où Bourges a éliminé Galatasaray et où figurait le club turc de Cukurova, était digne de la meilleure des coupes européennes.

Il n'y a pas eu photo en finale, puisque les Berruyères ont atomisé (74-38) Venise avec une Iliana Rupert magnifique (25 pts, 8 rbds) et élue MVP, mais aussi une Sarah Michel impressionnante d'engagement et d'intensité défensive - pléonasme - pour ramener le premier trophée européen au Prado depuis 2016, lorsque Céline Dumerc portait encore les couleurs du club.

Rupert, pour en revenir à elle, a envoyé un signal fort aux Las Vegas Aces, qui l'avaient draftée l'année dernière. La jeune internationale française est prête à contribuer en WNBA si la chance lui est donnée cette années sous les ordres de Becky Hammon. Elle le fera dans tous les cas avec l'équipe de France, où son rôle et son statut sont amenés à grandir, elle qui a déjà participé aux dernières belles échéances avec les Bleues.

Voilà donc les Tango avec trois titres en Eurocup et trois titres en Euroleague. On a maintenant hâte de les voir revenir dans l'élite la saison prochaine, là où se trouve leur réelle place.

Les Bleues se vengent de la Serbie et décrochent le bronze !