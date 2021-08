Quel bonheur ! Quelques heures seulement après une terrible désillusion face au Japon, les filles de l'équipe de France ont réussi à vaincre (91-76) la Serbie championne d'Europe pour décrocher la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Grâce à de magnifiques ressources mentales, les joueuses de Valérie Garnier ont atténué leur déception de ne pas affronter Team USA en finale dimanche.

Tétanisées et impuissantes contre les Nippones la veille, Endy Miyem et ses coéquipières ont montré un tout autre visage samedi. La force de frappe offensive tricolore, avec 7 joueuses qui ont inscrit entre 10 et 17 points, plus une intensité défensive éreintante pour les Serbes, ont permis aux Bleues de prendre une revanche éclatante. Il y a quelques semaines, ces mêmes Serbes, emmenées par la légende locale Sonja Vasic, avaient donné une leçon de basket aux Françaises en finale de l'Eurobasket.

Gabby Williams et Marine Fauthoux exemplaires

Cette fois, avec fighting spirit et émotion - deux qualités magnifiquement incarnées par Gabby Williams (17 points, 8 rebonds et 4 passes), meilleure joueuse française du tournoi avec Sandrine Gruda, et Marine Fauthoux, qui a explosé devant la France entière (12 points à 4/5), - les Françaises ont tenu le choc. En dehors d'un premier quart-temps remporté par la Serbie (23-19), les Bleues ont été supérieures et ont globalement mieux joué au basket, ce qui n'est pas une mince affaire contre cet adversaire.

Forcément, on en vient à regretter que le groupe tricolore n'ait pas été autant à son avantage en finale de l'Euro ou vendredi contre le Japon. Mais il faut aussi savoir se contenter de ce qui est déjà une superbe performance. Il y aura la place de faire mieux l'année prochaine au Mondial 2022 en Australie. Après la médaille d'argent des garçons un peu plus tôt, cette breloque en bronze des filles est la preuve que la santé du basket français, en tout cas pour ses sélections nationales, est au beau fixe.

