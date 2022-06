Bradley Beal parti pour prolonger aux Wizards, jackpot à la clé

Bradley Beal jure fidélité aux Washington Wizards depuis le début de sa carrière et ses paroles sont suivies par des actes. Après avoir déjà passé dix saisons au sein de la franchise de D.C., l’arrière All-Star serait sur le point de prolonger pour cinq années supplémentaires. En effet, Adrian Wojnarowski annonce que le joueur de 28 ans devrait bel et bien se retrouver sur le marché cet été mais dans l’optique de signer un nouveau contrat à hauteur de 248 millions de dollars.

Son nom est pourtant souvent annoncé aux quatre coins de la ligue. Et Beal, qui répète souvent vouloir gagner, dispose là de la meilleure occasion possible pour donner un autre élan à sa carrière. Mais l’hypothèse la plus probable implique donc de rester aux Wizards, franchise avec laquelle il a joué les playoffs à 5 reprises sans jamais passer le second tour.

Ce serait néanmoins injuste d’encenser Damian Lillard pour son choix de rester à Portland et de critiquer Bradley Beal sous prétexte qu’il prolonge l’aventure à Washington. Les Wizards essayent de l’entourer au mieux et ils ont notamment fait venir Kristaps Porzingis en cours de saison dernière.

Puis vu la tendance actuelle en NBA, le joueur pourra toujours demander/forcer son transfert d’ici deux ans s’il se sent soudainement l’envie d’évoluer ailleurs.

