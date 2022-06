Bradley Beal, le rêve d’un Big Three chez les Celtics

Bradley Beal devrait décliner sa "player option" pour la saison prochaine et ainsi se retrouver sur le marché. Pour autant, l'arrière semble bien parti pour rester aux Washington Wizards. La franchise de DC a l'avantage de pouvoir lui offrir un contrat à 247,6 millions de dollars sur 5 ans.

Les autres équipes peuvent "seulement" lui proposer 183 millions de dollars sur 4 ans. Mais bien évidemment, plusieurs franchises NBA vont tenter de l'attirer. Et d'après les informations du journaliste de Stadium Jeff Goodman, les Boston Celtics apprécient particulièrement le profil du joueur de 28 ans.

Sans surprise, une éventuelle arrivée sur cette intersaison paraît particulièrement complexe. Pour parvenir à le recruter, les récents finalistes malheureux ont besoin de passer par un "sign-and-trade". Et les Wizards risquent de réclamer un gros package.

A Boston, l'objectif serait d'associer Beal à Jayson Tatum et Jaylen Brown. On le sait, Beal et Tatum, tous les deux nés à Saint-Louis, disposent d'une forte relation. Un lien qui pourrait avoir un impact sur les discussions.

Pour le moment, il s'agit d'un rêve très lointain. Mais la décision de Bradley Beal sera à surveiller avec attention. Car plusieurs prétendants pour le titre NBA le suivent...

Bradley Beal, les Warriors ont très sérieusement creusé cette piste