Comment Bradley Beal veut encore progresser

Bradley Beal est l’un des attaquants les plus prolifiques de la planète. Il était d’ailleurs le deuxième meilleur marqueur du championnat derrière Stephen Curry la saison dernière. Scorer est son principal point fort. Mais l’arrière des Washington Wizards sait qu’il peut faire encore mieux. Il a déjà ciblé un aspect précis du jeu sur lequel il souhaite progresser.

« Les trois-points lointains. Je n’essaye pas de rivaliser avec Damian Lillard. Je ne suis pas ‘Logo Lillard.’ Mais je veux tirer plus souvent de très loin et plus souvent à trois-points. Mais je dois aussi les mettre », confie la superstar.