Bradley Beal a préféré les Suns aux Bucks

Alors que Milwaukee était sur le dossier Bradley Beal et en contact avec son camp, l’arrière a préféré rejoindre Phoenix.

Phoenix n’était pas la seule destination possible pour Bradley Beal, transféré dans l’Arizona ce dimanche. Au-delà de Miami, qui s’était positionné sur le dossier, Milwaukee avait également formulé une offre pour l’arrière, selon Shams Charania de The Athletic. Mais les Wizards et leur star ont préféré les Suns aux Bucks.

La franchise de Giannis Antetokounmpo a discuté avec l’arrière samedi, la veille du trade, pour lui proposer de les rejoindre. Washington était, à ce stade, déjà engagée dans des négociations sérieuses avec Phoenix et Miami. Et rejoindre Devin Booker et Kevin Durant à l’Ouest était visiblement l’option préférée de Beal.

Le joueur, qui disposait de la seule no trade clause de la NBA, avait le contrôle sur sa destination. Cette clause de son contrat de 251 millions de dollars sur cinq ans, signé l’été précédent, lui a permis de choisir sa future franchise malgré la faible contrepartie proposée par celle-ci.

À l’approche de la Draft, puis de la Free Agency, d’autres transactions sont attendues. Si les Bucks se sont positionnés sur Bradley Beal, cela pourrait être révélateur d’une envie de changement vouée à se concrétiser dans les semaines à venir.

