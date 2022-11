Bradley Beal, le grand objectif secret des Lakers ?

L'été dernier, Bradley Beal a signé un contrat XXL aux Washington Wizards : 251 millions de dollars sur 5 ans. A 29 ans, l'arrière semble donc bien parti pour s'inscrire dans la durée avec la franchise de DC. Et sur ce début de saison, l'équipe obtient des résultats corrects : 8 victoires pour 6 défaites.

Mais malgré sa récente prolongation, le natif de Saint-Louis reste visiblement surveillé par plusieurs formations dans la perspective d'un trade. Ainsi, selon les journalistes Chris Mannix et Howard Beck, Beal incarne le grand objectif secret des Los Angeles Lakers !

En effet, depuis plusieurs jours, il se murmure que le patron californien Rob Pelinka se montre patient sur le dossier Russell Westbrook en raison de sa volonté de récupérer un joueur très précis. Et il s'agirait donc de Beal.

Une rumeur crédible car le leader des Wizards a souvent été ciblé par les Angelenos par le passé. Mais est-ce vraiment une piste crédible ? Car en l'état, Washington n'a aucun intérêt à lâcher leur meilleur élément.

Et même dans l'hypothèse d'un départ, les Lakers n'ont pas le meilleur package à proposer. Westbrook et les deux picks (2027 et 2029) ne suffiront pas, notamment par rapport à la concurrence. Par contre, Los Angeles a tout de même un avantage : Bradley Beal possède "une no-trade clause" et se montrerait séduit à l'idée de jouer en Californie. A suivre...

