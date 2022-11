Les Lakers attendent un « joueur spécifique » pour transférer Russell Westbrook, mais qui ???

Le joueur pour qui les Los Angeles Lakers aimeraient transférer Russell Westbrook et deux picks ne serait pas disponible pour le moment.

Les Los Angeles Lakers ont laissé passer une occasion de récupérer Buddy Hield et Myles Turner pendant l’intersaison. Ils auraient pu se séparer de Russell Westbrook, envoyé aux Indiana Pacers en contrepartie des deux vétérans. Sauf que la franchise californienne n’a pas voulu se séparer de deux tours de draft non protégés (2027 et 2029), ce qui peut se comprendre. Turner est lui-même intervenu lors d’un podcast avec Adrian Wojnarowski pour encourager le Angelenos à faire cet échange.

Mais les dirigeants restent frileux à l’idée de se séparer des deux picks. Selon Howard Beck, ils n’ont pas l’intention de relancer les négociations avec les équipes contactées pendant l’été. Ni au sujet des Pacers, ni de Kyrie Irving.

« Ce que j’ai entendu, c’est qu’ils attendent un joueur en particulier », confie l’insider, une source fiable dans ce milieu. « Les Lakers attendent une pièce plus importante pour laquelle ils veulent transférer Westbrook et les deux picks. »

Bon, les Lakers veulent un joueur mystère mais personne ne dit qui ou ne donne d’indice. Essayons de creuser. Les équipes susceptibles de prendre en charge le contrat de Russell Westbrook ne sont pas nombreuses. Il y a Indiana mais aussi Utah ou San Antonio. Il est peu probable que la pièce secrète en question soit Jordan Clarkson (Jazz) ou Josh Richardson (Spurs).

Du coup, il s’agit plutôt d’une star avec un gros contrat, histoire de faciliter l’échange avec l’ancien MVP. Et là, le nom de Kevin Durant vient évidemment en tête. C’est le bordel aux Brooklyn Nets et KD reviendra peut-être à un moment sur le marché. L.A. fera probablement partie de ses destinations préférentielles avec Phoenix si ça venait à arriver.

Les Lakers trop nuls pour sacrifier leurs picks ?