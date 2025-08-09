Un peu moins de deux mois après le sacre de l'Oklahoma City Thunder, la NBA commence déjà à se projeter sur la saison 2025-2026... avec une reprise fixée au 21 octobre. Et comme toujours, les premières affiches de cet exercice ont déjà fuité.

Ainsi, selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, OKC, lors de "l'opening night", va recevoir les Houston Rockets ! Pour la symbolique, Kevin Durant va donc assister à la remise des bagues des joueurs de son ancienne équipe. Puis sportivement, il s'agit d'un joli choc entre deux des grosses écuries à l'Ouest.

Pour l'autre match de cette première soirée, la Ligue a opté pour une autre affiche de l'Ouest : les Los Angeles Lakers vont accueillir les Golden State Warriors. LeBron James vs Stephen Curry, un duel qui suscite toujours de l'intérêt.

Dans le même temps, une autre fuite intéressante : le 22 octobre, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama vont débuter face aux Dallas Mavericks. Un choix attendu pour assister à un affrontement entre Cooper Flagg et Dylan Harper, les #1 et #2 picks de la Draft NBA 2025.

Enfin, les matches de Nöel sont également connus : New York Knicks - Cleveland Cavaliers, Thunder - Spurs, Lakers - Rockets, Warriors - Mavs, Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves. Personnellement, que ce soit à la reprise ou pour Noël, j'ai un intérêt pour les matches concernant OKC.