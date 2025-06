Shai Gilgeous-Alexander MVP, le Thunder champion !

Oklahoma City Thunder (4) 103-91 Indiana Pacers (3)

Pour la première fois de son histoire, l'Oklahoma City Thunder est champion NBA ! Porté par un grand Shai Gilgeous-Alexander (29 points, 12 passes décisives), OKC a pris le meilleur sur les Indiana Pacers (103-91) à l'occasion du Game 7 des Finales NBA.

Malheureusement pour le spectacle, ce match a rapidement connu un tournant décisif : la sérieuse blessure de Tyrese Haliburton. En feu sur les premières minutes pour lancer ce choc (9 points sur 3 tirs à longue distance), le leader des Pacers, déjà diminué par une élongation du mollet, a été touché au niveau du tendon d'Achille.

Contraint de sortir en larmes, le meneur a vu son équipe se battre sans lui ! Car malgré ce coup dur, Indiana a conservé une belle combativité. Face à un Gilgeous-Alexander parfait pour distribuer le jeu du Thunder, Pascal Siakam (16 points) et ses coéquipiers se sont accrochés pour virer en tête à la pause (48-47).

Le coup d'accélérateur d'OKC, Shai Gilgeous-Alexander MVP !

Avant une véritable tempête ! Car au retour des vestiaires, OKC a passé la vitesse supérieure. En profitant des nombreux turnovers des Pacers, le Thunder a accéléré avec un nouveau coup de chaud de SGA, bien épaulé par Jalen Williams (20 points) et Chet Holmgren (18 points).

En plus de provoquer des ballons perdus, la défense d'Oklahoma a étouffé Indiana pendant cette période. Avec un Holmgren impressionnant dans la protection de la raquette (5 contres, un record dans un G7 des Finales NBA), le Thunder a creusé l'écart. Et en face, TJ McConnell a été longtemps le seul à répondre avec 12 points de suite !

Avec un Siakam trop discret et les difficultés d'Andrew Nembhard (15 points à 4/10) puis d'Aaron Nesmith (3 points), les Pacers ont même semblé perdre le fil de la partie en comptant 22 points de retard à 8 minutes de la fin.

Le moment pour totalement exploser ? Cela aurait été une fin indigne pour cette équipe ! Avec un Bennedict Mathurin (24 points) exemplaire, Indiana s'est battu jusqu'au bout. Insufflant même un léger doute chez des fans pourtant très bruyants...



Mais finalement, OKC a bel et bien validé cette victoire ! Le champion avec l'équipe la plus jeune de l'histoire. Et surtout une belle récompense pour la formation la plus dominatrice de cette saison 2024-2025.

Meilleur marqueur et MVP de la saison régulière, Shai Gilgeous-Alexander a bien évidemment été choisi comme MVP des Finales. Il est le premier, depuis Shaquille O'Neal en 2000, à réaliser un tel exploit. Le sacre d'une superbe franchise et d'un grand talent.

🏆 Le Thunder soulève le Trophée Larry O'Brien pour la première fois de son Histoire !#NBAextra pic.twitter.com/ZP5JMRlmjf — NBAextra (@NBAextra) June 23, 2025

🎙️ Hoop Culture Vol.80 : Caitlin Clark, le bac, Rasheed Wallace, LeBron… épisode freestyle