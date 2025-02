A 40 ans, LeBron James a donc claqué 40 points, lors d'un back-to-back, pour faire gagner les Los Angeles Lakers face aux Portland Trail Blazers (110-102). Cette phrase est surréaliste. Et pourtant, elle n'étonne plus personne. Car le King continue de défier l'entendement avec une longévité absolument incroyable.

Sur ce match, l'ailier est d'ailleurs devenu le troisième joueur le plus capé de l'histoire de la saison régulière : 1 542 matches, devant Vince Carter. Sauf retraite surprise au terme de la saison ou blessure, il devrait réussir à devenir le numéro 1 de cette catégorie devant Robert Parish (1 611) et Kareem Abdul-Jabbar (1 560).

Et je trouve ce futur record encore plus fort par rapport à son niveau de jeu et son implication. Car il ne se contente pas de prolonger sa carrière pour accumuler les records. Il reste un joueur dominant pour sa 22ème saison NBA.

"Il défie vraiment tout ce qui est normal. Et pas seulement sur le plan physique ou du jeu. C'est la mentalité... C'est un milliardaire. Et il joue, de cette manière, le second soir d'un back-to-back à 40 ans, après avoir passé 22 ans à engranger tous les records et tous les accomplissements.

Franchement, c'est incroyable de le coacher. Il est la référence absolue sur la manière d'approcher ce métier", a d'ailleurs salué son coach JJ Redick.

Sans entrer dans les débats du GOAT, je considère LeBron James comme le meilleur vieux de l'histoire. Et il n'a probablement pas encore fini de banaliser l'exceptionnel.