Les résultats de la nuit en NBA

Grizzlies @ Pacers : 113-127

Celtics @ Sixers : 124-104

Magic @ Hawks : 114-108

Cavs @ Nets : 110-97

Bulls @ Knicks : 111-113

Clippers @ Bucks : 110-116

Hornets @ Nuggets : 115-129

Suns @ Spurs : 109-120

Lakers @ Blazers : 110-102

🚨 CQFR spécial Victor Wembanyama

- Après la terrible nouvelle de la fin de saison de Victor Wembanyama, on se demandait dans quel état on allait retrouver les Spurs. Sans leur jeune superstar, et pour le premier de leurs deux matches à Austin, les Texans ont trouvé ce petit supplément d'âme pour dominer Phoenix (120-109). De'Aaron Fox (26 pts, 9 rbds, 7 asts) a fait bonne impression, notamment en fin de match où il a marqué 11 points de suite pour s'assurer que les Suns ne reviendraient pas.

Bismack Biyombo était titulaire à la place de Wembanyama au poste cinq et a fini avec 8 points et 3 rebonds en 16 minutes. C'est la 4e défaite de suite pour Phoenix, 11e, qui voit San Antonio revenir à une longueur.

Avec 2 685 interceptions, Chris Paul est devenu le 2e meilleur intercepteur de l'histoire de la NBA.

- LeBron James a 40 ans, toutes ses dents et encore la capacité à marquer 40 points et à être le King d'une fin de match. Sans Luka Doncic, privé de back-to-back pour ménager son mollet, les Lakers ont été chatouillés par les Blazers. Il a fallu qu'Austin Reaves (32 pts) et LeBron prennent le lead dans le money time, à coups de trois points du "Chosen One" notamment. Malgré ses 11 pertes de balle, ce dernier a été crucial pour permettre à Los Angeles de se rapprocher du top 4 à l'Ouest.

LeBron James with another 40-ball at 40 🤩 👑 40 PTS

👑 8 REB

👑 4 AST

👑 2 STL

👑 4 3PM pic.twitter.com/RKKXAqSBea — NBA (@NBA) February 21, 2025

- Denver est l'équipe la plus en forme en NBA en ce moment. Si les Nuggets ont mis du temps à se défaire des Hornets, pourtant en back to back, ils ont tout de même signé leur 9e victoire consécutive. Jamal Murray (34 pts) et Nikola Jokic (29 pts, 17 rbds, 9 asts) ont porté leur équipe, le Joker prenant 14 tirs à 3 points, ce qui constitue son record en carrière.

Moussa Diabaté a joué 29 minutes et a compilé 11 points et 6 rebonds. Tidjane Salaün a fini avec 3 points et 8 rebonds en 24 minutes.

- Les Celtics n'ont pas tremblé une seconde face aux Sixers, malgré la présence bien trop rare du trio Embiid-George-Maxey en face. Payton Pritchard s'est régalé en sortie de banc (28 pts avec 8 paniers primés) et Jayson Tatum a signé le 4e triple-double de sa carrière en NBA (15 pts, 11 rbds, 10 asts). Guerschon Yabusele a joué 25 minutes pour 4 points et 8 rebonds à 2/6.

- Paolo Banchero (36 pts, 10 rbds, 5 asts) et son agressivité offensive ont permis au Magic de vaincre Atlanta après avoir été mené de 19 points dans ce match. Avec 47 matches à au moins 20 points, 5 rebonds et 5 passes avant ses 23 ans, Banchero est troisième derrière LeBron James et Giannis Antetokounmpo dans ce registre. Les 38 points de Trae Young n'ont pas suffi, pas plus que le double-double (11 pts, 12 rbds, mais à 4/15) de Zaccharie Risacher.

- Les Pacers ont profité d'un deuxième quart-temps euphorique où ils ont marqué 50 points (!) pour écarter les Grizzlies de leur chemin. Myles Turner était en block party (17 pts, 10 rbds, 7 blks).

- Killian Hayes a fait son retour en NBA après un début de saison en G-League du côté de Long Island. Le meneur français a joué 21 minutes lors de la défaite des Nets à domicile contre Cleveland, le leader de la ligue. Hayes a fini avec 5 points, 3 passes et 1 contre à 2/6.

Killian Hayes' first bucket as a Net. pic.twitter.com/Px0TXtXqDb — Erik Slater (@erikslater_) February 21, 2025

- Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges ont été les Knicks les plus décisifs lors de la victoire de leur équipe en prolongation contre Chicago. "KAT", en plus de son carton offensif (32 pts, 18 rbds), a enchainé les paniers durant l'overtime, alors que Bridges a empêché Nikola Vucevic de donner la victoire aux Bulls à 2 secondes de la fin du 4e quart-temps en le contrant sous le panier.

Good set from Chicago to get Vucevic a seal in the paint vs. the Knicks switching. Great defense from Mikal Bridges. pic.twitter.com/4fzIltWTop — Steve Jones Jr. (@stevejones20) February 21, 2025

- Malgré la nouvelle de la suspension pour 25 matches de Bobby Portis, les Bucks se sont arrachés pour l'emporter contre les Clippers. Giannis Antetokounmpo, limité à 24 minutes de jeu et absent dans le money time, a été suppléé par ses camarades, notamment Brook Lopez (22 pts), auteur du panier pour virer en tête à 3 minutes de la fin, alors que Milwaukee était mené de 13 pts en début de 4e quart-temps. Avec ses 24 points et malgré la défaite, James Harden est devenu le 13e joueur de l'histoire à dépasser la barre des 27 000 points en NBA.

Nicolas Batum a lui joué 11 minutes en sortie de banc pour 3 points, 1 rebonds, 1 passe et 1 interception.