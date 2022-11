Les Lakers trop nuls pour sacrifier leurs picks ?

Les Los Angeles Lakers réalisent un début de saison catastrophique. Malgré la volonté de l'entraîneur Darvin Ham d'imposer sa philosophie, cette équipe ne parvient pas à trouver son rythme. Avec un bilan de 2 victoires pour 8 défaites.

Des résultats très décevants suffisants pour pousser les dirigeants californiens à s'activer sur le marché ? Peut-être à la marge. Mais il ne faut visiblement pas s'attendre à un mouvement majeur de la part de Rob Pelinka.

En effet, d'après les informations du journaliste de The Atheltic Shams Charania, les Angelenos se montrent désormais encore plus hésitants à trader leurs picks de Draft en 2027 et 2029. Pourquoi ? Car les Lakers sont jugés trop nuls pour se relancer avec seulement un trade !

En interne, plusieurs membres de la direction de Los Angeles ont des doutes sur la capacité de ce groupe à relever la tête sur cet exercice 2022-2023. Sur le papier, les Lakers seraient probablement plus forts en récupérant Buddy Hield et Myles Turner des Indiana Pacers (le meilleur package sur le marché).

Mais est-ce vraiment suffisant pour jouer le titre ? Actuellement, Russell Westbrook (qui serait le fusible le plus facile à faire sauter avec les picks) ne représente absolument pas le problème le plus important des Lakers. Au contraire, il se montre intéressant en sortie de banc.

Une situation qui pourrait donc pousser les patrons de Los Angeles à adopter une stratégie conservatrice. Pas franchement une voie acceptée habituellement à LA...

