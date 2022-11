Le constat froid et réaliste de Kentavious Caldwell-Pope sur LeBron et les Lakers

Kentavious Caldwell-Pope a fréquenté LeBron James de près et il est donc conscient du niveau d’excellence du King. C’est à ses côtés qu’il a décroché une bague avec les Los Angeles Lakers en 2020. Un succès qui semble tellement loin pour la franchise hollywoodienne, larguée sur ce début de saison avec seulement 2 victoires au compteur après 10 matches. Désormais aux Denver Nuggets, l’arrière surveille ça de loin et ça lui fait de la peine.

« Juste en regardant les matches, on dirait qu’ils ne jouent pas au basket. C’est comme si c’était du pick-up game. C’est dur à regarder par moment. Je veux revoir cette flamme chez LeBron. Je n’ai plus l’impression de la voir. J’espère qu’il va pouvoir la retrouver. »

Il met le pied dans le plat en évoquant LeBron James. Le déclin du quadruple champion NBA est de plus en plus visible même s’il est totalement logique. Il fait toujours ses statistiques mais son impact n’est plus tout à fait le même. Son langage corporel est assez inquiétant aussi. Il semble démotivé, moins dedans. Peut-être que c’est dû à un pépin physique. Ou peut-être que c’est plus mental, comme le laisse penser Kentavious Caldwell-Pope. Les résultats de la franchise pèsent probablement sur l’esprit du natif de l’Ohio. Ce n'est pas tout à fait la fin de carrière qu'il avait imaginé, sans aucun doute.

