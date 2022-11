LeBron James admiratif des Cavs, le King envieux et nostalgique ?

Les Cleveland Cavaliers vont très probablement disputer les playoffs pour la première fois depuis 1998 avec un effectif dans lequel ne figure pas LeBron James. Avec le début de saison canon des Cavs (8-1) et celui désastreux des Lakes (2-7), il y a forcément un peu de nostalgie du côté du King, qui a perdu pour la deuxième fois de sa carrière face à la franchise de son coeur dimanche.

On avait déjà senti un certain attrait de LeBron pour ces Cavaliers nouvelle version la saison dernière et ce sentiment se confirme. Le quadruple MVP a prolongé avec les Lakers et ne devrait pas être en mesure de rejoindre son ancienne équipe à court terme, même s'il le souhaitait. Ce qui ne l'empêche pas de saliver devant le potentiel et la personnalité du groupe coaché par JB Bickerstaff.

CQFR : Les Cavs font replonger LeBron et les Lakers

LeBron James semblait en tout cas de bonne humeur en évoquant les qualités de son ancienne équipe. Forcément, il est difficile de ne pas se demander si ce qu'il admire chez les Cavs n'est pas quelque chose qui manque à ses Lakers.

When asked if the Cavs are a contender, LeBron joked that he "got in trouble" last time he talked about Cleveland. He praised the Cavs' young guys for seeming more focused on ball than social media or anything else, and their "grandpa who looks over everybody", as in Kevin Love. pic.twitter.com/6WWEY4PfN1

— Michael Corvo (@michaelcorvoNBA) November 7, 2022