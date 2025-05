Gros changement à venir dans le cinq des Knicks !

Les New York Knicks sont menés 2 à 0 après deux défaites à la maison contre les Indiana Pacers en finale de la Conférence Est. Une catastrophe pour les joueurs de Tom Thibodeau, favoris des bookmakers avant le début de la série et pas préparés à devoir aller sauver leur peau hors de leurs bases. Pour ce faire, Thibodeau a visiblement décidé de revoir ses plans. Les informations glanées par Ian Begley de SNY pendant que la série s'envole à Indianapolis laissent penser que le cinq de départ des Knicks pour le game 3 ne sera pas le même que celui utilisé par "Thibs" depuis le début des playoffs.

Mitchell Robinson, dont l'apport en sortie de banc dans cette post-saison est tout à fait louable, va normalement intégrer l'équipe de départ. Moins en vue ces derniers temps et particulièrement dans le game 2, Josh Hart devrait retrouver un rôle de remplaçant, même si on imagine que celui qui est l'un des chouchous des fans des Knicks aura quand même un temps de jeu conséquent et un rôle important à jouer.

Sur le parquet de la Gainebridge Fieldhouse dimanche soir, on devrait donc retrouver : Jalen Brunson, OG Anunoby, Mikal Bridges, Karl-Anthony Towns - repositionné en poste 4 - et Mitchell Robinson.

De quoi aller créer un petit exploit ? En tout cas, le cinq de départ de New York est jusque-là à -29 sur cette série et à... -50 depuis le début des playoffs. Tenter quelque chose de différent semble plutôt pertinent.

