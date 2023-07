Bradley Beal n’arrivait pas à croire à son trade aux Suns

Lors de cette intersaison, Bradley Beal a pris la direction des Phoenix Suns en provenance des Washington Wizards. Pour récupérer l'arrière, la franchise de l'Arizona a sacrifié Chris Paul, Landry Shamet, plusieurs picks au second tour de la Draft et plusieurs swaps picks.

Mais de son côté, le joueur de 30 ans ne pensait pas un tel deal possible. En apprenant l'intérêt des Suns pour ses services, le natif de Saint-Louis avait sérieusement du mal à comprendre comment l'équipe allait pouvoir le recruter.

"Initialement, quand j'ai entendu parler de l'intérêt de Phoenix, je me suis posé des questions. Est-ce qu'ils allaient échanger Book (Devin Booker, ndlr) ? Non, il n'y avait aucune chance. Ce n'était pas possible.

Mais il est bien là, je suis ici, Kevin (Durant, ndlr) aussi, DA (Deandre Ayton, ndlr) également. C'est ainsi surréaliste et fou de penser à la façon dont l'accord s'est concrétisé. Mais c'est fait et je suis dans une situation formidable où je peux me battre chaque soir pour avoir une chance de gagner", a savouré Bradley Beal pour SLAM.

Bradley Beal n'avait peut-être pas conscience de sa valeur réelle sur le marché. Avec son énorme contrat (et sa no-trade clause), il n'a pas suscité un énorme engouement. En position de force, les Suns ont ainsi pu le récupérer sans sacrifier un atout majeur.

