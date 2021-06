Bradley Beal, Scott Brooks : Gros changement à venir aux Wizards ?

Les Washington Wizards ont logiquement été éliminés par les Philadelphia Sixers au premier tour des playoffs. Mais ils peuvent être fiers de leur saison. Ou plutôt de sa deuxième moitié et de la manière dont ils ont su répondre à l’adversité pour arracher une qualification en playoffs. C’était loin d’être acquis après un départ catastrophique, des blessures et des cas de COVID-19 en cascade. Bradley Beal et Russell Westbrook ont finalement fini en trombe – avec un record incroyable à la clé pour le meneur.

Maintenant, les regards vont doucement se tourner vers la suite. Dès les minutes qui ont suivies la défaite synonyme de fin de saison, les journalistes questionnaient Beal sur son avenir. L’arrière All-Star dispose d’une dernière année de contrat. Il peut éventuellement mettre la pression sur ses dirigeants en réclamant son transfert.

« On ne va pas parler de tout ça maintenant. Je n’y ai même pas encore songé. C’est moi qui contrôle. Les gens vont raconter ce qu’ils veulent. Je m’attends à ce que les rumeurs de merde commencent dès maintenant », confie l’intéressé.

Les fans espèrent que Bradley Beal va rester et ils ont des raisons d’être optimistes. Le joueur a toujours manifesté sa loyauté aux Wizards et il aurait déjà pu demander son transfert depuis un moment. Surtout, son duo avec Westbrook fonctionne bien et on imagine qu’ils voudront jouer encore ensemble.

Par contre, les deux superstars réclament aussi à ce que Scott Brooks soit conservé. Ce qui plaira nettement moins aux supporters. Le coach arrive en fin de contrat et il a déjà montré plusieurs fois ses limites. Le soutien des cadres peut l’aider à conserver son poste. Même si la logique voudrait que Washington regarde ailleurs… En tout cas, même si l’ensemble est positif, il pourrait y avoir du changement aux Wizards.

