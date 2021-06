Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Sixers : 112-129

Hawks @ Knicks : 103-89

Grizzlies @ Jazz : 110-126

Mavs @ Clippers : 105-100

LA Clippers 2-3 Dallas

- Les Mavs sont aux portes de l'exploit et les Clippers à celles du fiasco. Dallas est allé remporter le game 5 à L.A. alors que l'on pensait la dynamique en faveur des Californiens, qui restaient sur deux victoires de suite au Texas.

L'air de la maison n'est pas bon pour les hommes de Tyronn Lue, qui ont encore déjoué devant leur public et pris les 42 points et 14 passes de Luka Doncic en pleine face. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire des playoffs NBA qu'un joueur réussit ces deux marques points/passes en même temps.

🤯 42 and 14 for LUKA in Game 5 🤯@luka7doncic becomes the 2nd player in @NBAHistory with 40+ points and 14+ assists in an #NBAPlayoffs game! Game 6 - Fri, 9pm/et, ESPN pic.twitter.com/jtjdnk4doS — NBA (@NBA) June 3, 2021

- Menés de 16 points dans le 4e quart-temps, les Clippers sont revenus à hauteur dans le money time mais Paul George (23 points), ni Kawhi Leonard (20 pts), n'ont pu éviter ce nouveau revers désespérant. Titulaire, Nicolas Batum a inscrit 10 points, 7 rebonds et 2 passes.

- C'est seulement la 3e série de l'histoire de la NBA et la première depuis 1995 où l'équipe à l'extérieur a remporté tous les matches. Dallas peut plier l'affaire à domicile dans 48 heures et déjouer les pronostics.

Philadelphie 4-1 Washington

- No Embiid, no problem. En tout cas contre les Wizards. Philadelphie a validé son billet pour le prochain tour en dominant Washington dans le game 5. Ben Simmons a fini en triple-double (19 points, 11 passes, 10 rebonds), pendant que son coéquipier de Call of Duty Seth Curry se régalait (30 points, record personnel en playoffs) et que Tobias Harris ajoutait 28 points à l'équation.

Les Sixers se sont détachés en 2e mi-temps et les 56 points conjugués de Westbrook et Beal n'y ont rien fait.

🔔 30 PTS for @sdotcurry (#NBAPlayoffs career-high) 🔔 28 PTS, 9 REB, 6 AST for @tobias31 🔔 The @sixers advance to the East Semis vs. ATL, with Game 1 Sunday. pic.twitter.com/rgXt9x1Lmh — NBA (@NBA) June 3, 2021

Utah 4-1 Memphis

- Cette série a pris un tournant assez clair dès que Donovan Mitchell est revenu à la compétition. L'arrière All-Star avait manqué le premier match, perdu par le Jazz, et son équipe a remporté les quatre suivants à son retour. Hier soir, il était encore le principal artisan de la victoire des siens en claquant 30 points et 10 passes décisives. Il semble avoir franchi un cap en playoffs. Il est plus judicieux dans ses prises de décision. Plus tranchant dans ses attaques. Et au final, il n'y avait pas vraiment photo entre Utah et Memphis.

- Gros match de Rudy Gobert également. Brillant tout au long de la série, le Français a compilé 23 points, 15 rebonds et 3 blocks pour prendre une nouvelle fois le dessus sur Jonas Valanciunas. Il affiche 17 points et 13 rebonds de moyenne depuis le début des playoffs.

- Cette formation des Grizzlies n'a pas à baisser la tête. Memphis a retrouvé les playoffs et les jeunes joueurs de l'équipe ont été très intéressants à suivre, à commencer par Ja Morant. L'avenir s'annonce intrigant et excitant dans le Tennessee.

New York 1-4 Atlanta

- 7 ans d'attente pour finalement sortir au premier tour. Malgré l'avantage du terrain et malgré un Game 5 disputé au Madison Square Garden, les Knicks ont été surclassés par les Hawks. Et surtout par Trae Young. Le nouvel ennemi du public de la grosse pomme a une nouvelle fois taire les supporters adverses en collant 36 points en plus de ses 9 passes décisives. Le meneur All-Star a survolé la série pour ses grands débuts en playoffs. Il a été brillant tout du long et il mène donc son équipe au second tour, où Atlanta retrouvera Philadelphie.