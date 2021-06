Comment les Clippers ont perdu un Game 5 terriblement important

Vous pouvez râler autant que vous voulez et pester envers Terrance Mann – mais grand, pourquoi ne pas avoir tenté le layup ???? – ou Nicolas Batum. Les deux joueurs de devoir ont peut-être fait une erreur de jugement sur l’ultime possession offensive des Los Angeles Clippers. Mais déjà, si leur équipe s’est retrouvée dans cette situation, en position de remporter un match pourtant bien mal embarqué, c’est grâce à leur défense. Ils ont chacun fait leur part du boulot de ce côté du parquet.

Nicolas Batum : 10 points on 3-7 shooting, 4-4 from the FT line & 7 rebounds in 33 minutes

Terance Mann : 4 points on 2-2 shooting, 0-2 from the FT line & 3 blocks in 15 minutes off the bench pic.twitter.com/W8eZp1cKNm — Lee Harvey (@MusikFan4Life) June 3, 2021

C’est même tout le groupe qui s’est acharné pour ralentir du mieux possible un Luka Doncic encore une fois exceptionnel : 42 points, 14 passes décisives. LeBron-esque. Si le Slovène a fait sauter les compteurs, les Californiens ont plutôt bien réussi leur mission : ils ont limité les Dallas Mavericks à 41% de réussite aux tirs et 38% à trois-points. Mais la réalité, c’est que ce Game 5 décisif, ils l’ont perdu avant cette contre-attaque mal négociée par Mann et Batum. Ce Game 5, ils l’ont perdu dans le quatrième quart temps (le troisième aussi), une période qu’ils ont paradoxalement dominé 25 à 16.

Les Clippers sont revenus aux forceps en s’arrachant en défense. Mais c’est à ce moment-là que leur manque d’ingéniosité a sauté aux yeux. C’est encore une fois dans ce moment crucial que les limites de Tyronn Lue – le coach n’est pas le seul bouc-émissaire – ont été exposées au grand jour. Parce qu’en attaque, ses hommes ne proposaient rien. Rien de rien. Aucun système. Aucune circulation. Du « Hero Ball » poussé à l’extrême en lâchant juste la balle à Kawhi Leonard ou Paul George tout en espérant qu’ils fassent la différence.

En playoffs, c’est fréquent. Les Mavericks se sont aussi reposés pleinement sur Doncic. Mais avec quelques principes. Quelques mouvements. Quelques pick-and-rolls. Pas leurs adversaires. Leurs adversaires n’avaient absolument AUCUNE stratégie offensive. Vite fait quelques principes de jeu comme driver et passer. C’est presque un miracle qu’ils soient finalement passés si près de la victoire après avoir compté 10 points de retard à deux minutes de la fin.

Venons-en à la statistique. Dallas a pris 22 tirs dans le quatrième quart temps. Los Angeles ? Seulement 15. Soit donc 7 tentatives de moins. Le pire, c’est que les Texans n’en n’ont mis que 5 quand les Hollywoodiens en plantaient 8. Les Clips étaient à la fois plus adroits… et moins efficaces. Ce que ça signifie, c’est que les hommes de Lue ont perdu trop de ballons sur des possessions terriblement importantes. Des turnovers qui s’expliquent par l’absence d’un gestionnaire pour poser le jeu et mettre en place une situation favorable pour marquer.

Leurs stops défensifs ont été gâchés par ces ballons volés dans les mains de George ou Leonard par manque d’organisation. L’équipe de Los Angeles a le talent et même la combativité. Mais il lui manque un cerveau.

