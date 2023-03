Bradley Beal s’embrouille avec un parieur, ce dernier porte plainte

On a rien contre le concept des paris sportifs lorsque ceux-ci sont un loisir et un amusement pour agrémenter la passion de quelqu'un autour du sport. En revanche, les gros parieurs incapables de gérer leur frustration et de ne s'en prendre qu'à eux-mêmes en cas d'échec sont un fléau. Un énorme fléau, même. Entre les messages insultants et les menaces de mort sur les réseaux sociaux, le quotidien des athlètes est parfois pourri par ces parasites. Bradley Beal a été confronté à l'un d'entre eux lors de la récente défaite des Wizards à Orlando.

D'après TMZ Sports, une plainte a été déposée contre l'arrière All-Star de Washington après une altercation avec un spectateur à la fin du match. Plusieurs individus auraient pris à partie Beal au moment où il regagnait les vestiaires, l'un d'eux lui reprochant de lui avoir fait perdre une somme conséquente.

"Tu m'a baisé de 1 300 dollars, enculé", aurait lancé l'homme en direction de Bradley Beal.

Plutôt que prendre sur lui et de quitter le terrain, Beal aurait fait tomber la casquette de son agresseur verbal et lui aurait répondu :

"Arrête tes conneries. J'en ai rien à foutre de tes paris ou de tes combinés frérot. Ce n'est pas pour ça que je joue au basket".

Si les choses s'en sont tenues à ça, on ne voit pas bien ce que risque Bradley Beal, même si la police a visiblement ouvert une enquête à la suite de la plainte. Bradley Beal doit déjà être tendu par les résultats décevants des Wizards, quasiment éliminés de la course au play-in tournament après un vilain mois de mars. Il n'avait pas besoin de ça...

On espère en tout cas à un moment que la NBA (et les instances du sport en général) seront capables de préserver un peu mieux les athlètes de la pression supplémentaire que représente le comportement de ces gens.

