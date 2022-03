Andrew Bogut balance une rumeur sur Bradley Beal et les Sixers

Retraité, Andrew Bogut a toujours des contacts en NBA et il rapporte une éventuelle arrivée de Bradley Beal aux Philadelphia Sixers.

Bradley Beal est à un moment très important de sa carrière. L'arrière All-Star est dans son prime et il n'a encore jamais rien gagné. Du coup, à 28 ans, la tentation de rejoindre une franchise plus forte que les Washington Wizards risque d'être forte une fois son contrat arrivé à expiration. Il peut d'ailleurs tester le marché dès cet été et il n'a pas prolongé avec l'organisation qui l'a drafté en 2012. Mais il continue cependant de lui jurer fidélité. Alors, jusqu'à quand ? Selon Andrew Bogut, un départ ne serait pas à exclure.

"J'ai entendu une grosse rumeur venant de gens proche de ce qui se passe en NBA : Bradley Beal va essayer de rejoindre Joel Embiid et James Harden à Philadelphie pendant l'intersaison", confie l'ancien joueur australien. "Philly essaye absolument de se séparer de Tobias Harris. Ils vont devoir passer via un sign&trade. Mais ne soyez pas surpris si un big Three se forme là bas."

Impossible de vérifier la véracité de ses informations et la fiabilité des sources de Bogut. Beal a certainement dans un coin de sa tête l'opportunité de jouer ailleurs qu'à Washington. Mais ça ne veut pas dire qu'il partira pour autant. En tout cas, un tel transfert serait effectivement difficile à mettre en place vu les finances des Sixers, qui doivent aussi prolonger James Harden cet été ou le suivant.

Bradley Beal ouvre grand la porte à une prolongation aux Wizards