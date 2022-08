Bradley Beal explique sa fidélité aux Wizards

Il serait peut-être temps de prendre Bradley Beal au mot. Depuis des années, l’arrière All-Star répète son intention de rester fidèle aux Washington Wizards. Ça ne nous empêche pas nous, journalistes, passionnés, de l’imaginer demander son transfert ou signer ailleurs pour rejoindre une équipe plus compétitive. Le fait est qu’il prouve son engagement à la franchise de D.C. à chaque fois qu’il en a l’occasion. Et les actes se joignent donc à la parole.

« Les gens me regardent toujours comme si j’étais fou mais j’ai cette envie de profonde de réussir avec les Wizards. C’est l’équipe qui m’a drafté. Ils sont super loyaux. J’ai d’excellents rapports avec les propriétaires et avec les dirigeants. Et puis, vous savez, il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette chance de pouvoir être reconnu comme le mec emblématique d’une franchise. Le fait d’être dans cette position et de pouvoir écrire ma propre histoire, c’est tout pour moi », confie l’intéressé.