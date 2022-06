Bradley Beal a choisi l’argent aux Wizards !

Malgré son discours sur son envie de gagner, Bradley Beal avait plus ou moins annoncé la couleur sur son avenir. Avec la possibilité de toucher le jackpot aux Washington Wizards, l'arrière semblait bien parti pour prolonger sur le long terme.

Et d'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, le joueur de 29 ans s'est rapidement entendu avec ses dirigeants. Son futur contrat ? 251 millions de dollars sur 5 ans. Un véritable jackpot pour le natif de Saint-Louis.

All-Star guard Bradley Beal has agreed to a five-year, $251 million maximum contract to stay with the Washington Wizards, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022