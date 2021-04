L’action héroïque de Bradley Beal pour faire gagner les Wizards

Les Washington Wizards se dirigeaient tout droit vers une nouvelle défaite et Bradley Beal aurait très bien pu en prendre la responsabilité. L’arrière All-Star n’était clairement pas dans un bon soir. Pris à deux quasiment constamment dès qu’il passait la moitié de terrain en deuxième mi-temps, il peinait à faire la différence. De la maladresse, des mauvais choix… et seulement 6 tirs rentrés en 15 tentatives sans le moindre panier primé. Enfin ça, c’était avant les six dernières secondes de la partie.

Parce que dans ce laps de temps extrêmement réduit, Beal a su guider les siens vers un succès improbable. Il a d’abord récupéré la gonfle avec un raté de Russell Westbrook. Dans le corner, derrière l’arc, il a balancé sans réfléchir. Tout comme Andrew Wiggins, qui s’est jeté pour contrer (pourquoi ?????) et a donc fait faute. Dedans, plus le lancer. Et voilà comment les Wizards, menés de 3 points, ont soudainement repris l’avantage (108-107).

« C’était un gros tir pour un grand joueur », résumait simplement son coach, Scott Brooks.

Bradley Beal revenait de blessure et il souffrait encore de douleurs au dos. Mais au final, il a su s’élever dans les moments qui comptaient le plus. Parce que dans la foulée, le rookie Deni Avdija interceptait une mauvaise passe de Damion Lee. Beal a eu le droit à deux lancers de plus pour enterrer les Warriors et atteindre la barre des 20 points. Le retour du héros pour Washington.

