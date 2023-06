Brandin Podziemski, le rookie des Warriors, a une impressionnante mémoire photographique

Brandin Podziemski et Draymond Green devraient bien s'entendre. Vous vous souvenez peut-être que l'intérieur des Warriors est capable de citer sans faute tous les joueurs draftés avant lui en 2012, soit 34 noms. Sélectionné en 19e position par les Warriors, l'arrière de l'université de Santa Clara a été mis au défi par le journaliste Casey Pratt de citer dans l'ordre tous les rookies appelés avant lui sur la scène du Barclays Center.

Un peu moins impressionnant que Draymond qui déclame sa liste en mode Arya Stark dans Game of Thrones, mais cela confirme ce qui se dit sur Podziemski et sa mémoire photographique. Ce sera bien pratique pour s'adapter chez les Warriors, dont tout le monde n'est pas capable d'appréhender les systèmes et la méthode.

The #DubNation front office said that Brandin Podziemski has a photographic memory. So I asked him to recap the whole #NBADraft2023 up to his pick. Nailed it. pic.twitter.com/ACOQDI9F88

— Casey Pratt (@CaseyPrattABC7) June 23, 2023